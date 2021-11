Polizei Hamburg

POL-HH: 211123-4. Zuführung nach gefährlicher Körperverletzung in Hamburg-Barmbek-Nord

Hamburg (ots)

Tatzeit: 22.11.2021, 18:10 Uhr

Tatort: Hamburg-Barmbek-Nord, Pestalozzistraße

Ein 28-jähriger Ägypter wurde gestern am späten Nachmittag vorläufig festgenommen und anschließend der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zugeführt. Er soll in einer Spielhalle in Barmbek Pfefferspray und ein Messer eingesetzt und zwei Männer verletzt haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hielt sich der 28-Jährige gestern Nachmittag als Gast in der Spielhalle auf und trat, offenbar nachdem er einen größeren Geldbetrag verspielt hatte, an einen 68-jährigen Angestellten heran. Er forderte das zuvor verspielte Geld zurück und hielt sich selbst ein Taschenmesser an den Hals. Im weiteren Verlauf sollen sowohl der Angestellte als auch der Tatverdächtige wechselseitig Pfefferspray eingesetzt haben. Zunächst konnte der 28-Jährige von dem Angestellten und zwei weiteren Gästen überwältigt werden. Hierbei erlitt einer der beiden Gäste (42) Schnittverletzungen im Gesicht, für deren Behandlung er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Auch der 68-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ambulant im Krankenhaus behandelt. Der 28-Jährige konnte sich befreien und flüchtete aus dem Hintereingang der Spielhalle in Richtung Pestalozzistraße.

Im Rahmen der Fahndung traf eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats 31 in der Bramfelder Straße auf den Tatverdächtigen und nahm ihn vorläufig fest. Das Messer hatte er zu diesem Zeitpunkt noch in der Hand. Zur Behandlung einer offenbar selbst beigebrachten Schnittverletzung wurde er zunächst ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Anschließend kam er am Polizeikommissariat 31 in Polizeigewahrsam.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die weiteren Ermittlungen. Beim Tatverdächtigen, der augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Anschließend wurde er erkennungsdienstlich behandelt und einem Haftrichter zugeführt.

Die weiteren Ermittlungen führt das in der Region Nord für Körperverletzungsdelikte zuständige Landeskriminalamt (LKA 143).

Ri.

