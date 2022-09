Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung durch Graffiti- Parkende Fahrzeuge angegangen

Löhne (ots)

(sls) Am späten Donnerstagabend (1.9.) wurden durch unbekannte Personen geparkte Fahrzeuge auf dem Parkplatz des Freibades an der Albert-Schweitzer-Straße beschädigt. Gegen 20.30 Uhr wurde durch eine Fahrerin aus Löhne ein schwarzer Skoda auf dem Parkplatz abgestellt. Ebenfalls zur gleichen Zeit stellte auch die Inhaberin eines weißen Dacia Duster ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz ab. Als beide Fahrerinnen gegen 21.30 Uhr nach einer Veranstaltung zu ihren PKWs zurückkehrten, bemerkten sie, dass Unbekannte ihre Fahrzeuge mit schwarzen Graffitis beschädigten. Beim Dacia wurden schwarze Buchstaben an beiden rechten Scheiben aufgesprüht und beim Skoda auf der Fahrerseite die Scheibe mit einem Smiley bemalt. An beiden Fahrzeugen entstand durch die Farbe geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen, die in der Tatzeit von einer Stunde verdächtige Personen auf dem Parkplatz bemerkt haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880 bei der Polizei in Herford.

