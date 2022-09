Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bandendiebstahl - Unbekannte entwenden diverse Metalle

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Samstag (3.9.) bemerkte eine 24-jährige Anwohnerin der Straße In der Lohe drei Personen auf dem Grundstück. Die zwei Männer und eine Frau im Alter von ca. 30 bis 45 Jahren verluden unbefugt mehrere Metallstücke sowie eine Zinkdachrinne in einen weißen Sprinter. Die Metallgegenstände lagen während Bauarbeiten auf dem Grundstück. Einer der beiden Männer, die beide dunkle Haare und einen Vollbart haben, war bereits am Mittwoch zuvor an dem Grundstück und hatte Fragen zu einem dort geparkten BMW sowie diversen Baumaterialen gestellt und verließ dann das Grundstück. Die entwendeten Gegenstände haben einen Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, die Angaben zu den Personen machen können, sich telefonisch unter 05221/8880 zu melden.

