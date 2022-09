Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Personengruppe beschädigt mehrere Fahrzeuge - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein 41-jähriger Herforder hörte am Freitag (2.9.) gegen 22.40 Uhr einen lauten Knall am Hellerweg. Der Mann ging daraufhin nach draußen und sah eine Gruppe, bestehend aus ca. sechs bis acht Jugendlichen, die Richtung Karlstraße ging. Der aufmerksame Zeuge beobachtete, wie eine dieser Personen den Opel eines 89-jährigen Herforders anging und gegen den Seitenspiegel des geparkten Autos trat. Der Mann verständigte daraufhin umgehend die Polizei. Die Beamten stellten im unmittelbaren Umfeld insgesamt sieben Fahrzeuge fest, die allesamt über die gleichen Beschädigungen verfügten: An den am Hellerweg, der Karlstraße und Elverdisser Straße geparkten Autos wurden jeweils die Spiegel gewaltsam abgetreten. Es handelt sich dabei um Fahrzeuge der Marken Ford, Chevrolet, VW, Fiat, und Opel. Der Schaden liegt jeweils im dreistelligen Bereich. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung nach der Personengruppe verlief negativ. Die Polizei bittet daher weitere Zeugen, die Angabe zu den Jugendlichen machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

