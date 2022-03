Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unterschlagung: Frau kehrt von Probefahrt nicht zurück

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Am Dienstagnachmittag (22. März) betrat eine unbekannte Frau ein Autohaus in der Straße An Fürthenrode. Sie interessierte sich für einen schwarzen BMW x 5 und vereinbarte eine Probefahrt. Zur Legitimation händigte sie einen Führerschein aus und gab ihre Handynummer und Meldeadresse an. Von dieser Probefahrt kehrte die Frau nicht zurück. Sie war laut Beschreibung etwa 160 bis 165 Zentimeter groß, hatte schulterlange schwarze Haare, sprach akzentfreies Deutsch und wirkte südländisch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Feststellung der Identität und Aufklärung der PKW-Unterschlagung aufgenommen.

