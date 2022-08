Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein/Nahbollenbach (ots)

Am 23.08.2022 kam es im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der John-F.-Kennedy-Straße im Industriegebiet Nahbollenbach. Dabei wurde ein Müllcontainer beschädigt, welcher sich hinter dem Gebäude befindet in welchem u.a. die ADAC Geschäftsstelle untergebracht ist. Durch einen Zeugen wurde in diesem Bereich ein blauer LKW mit blauem Planenauflieger gesichtet, welcher mit dem Unfall in Verbindung stehen könnte.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder dem Sachverhalt selbst an der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden.

