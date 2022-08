Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Schulgebäude

Idar-Oberstein (ots)

Bis jetzt noch unbekannte Täter drangen in der Zeit von Dienstag, 23.08.2022, 16.00 Uhr bis Mittwoch, 24.08.2022, 08.00 Uhr in das leerstehende Gebäude der ehemaligen Weinsau-Schule in Idar-Oberstein ein. Die Täter warfen mit einem Stein eine Glasscheibe ein und drangen so in das Tatobjekt ein. Innerhalb des Gebäudes wurde durch die Täter nichts entwendet, es wurde aber erheblicher Sachschaden verursacht. So wurde in dem ehemaligen Musikraum Farbe und eine ölhaltige Flüssigkeit an den Fenstern, Wänden und auf dem Boden verteilt, Gegenstände auf den Boden geworfen und zerstört. Im weiteren Verlauf hebelten die Täter eine Tür auf und gelangten so in das übrige Gebäude. Hier wurden zwei Feuerlöscher aus den dafür vorgesehenen Halterung genommen. Der erste Feuerlöscher wurde noch in dem Gebäude entleert, der zweite Feuerlöscher auf dem Schulhof hinter dem Gebäude. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte durch das Vorgehen der noch unbekannte Täter ein Sachschaden in Höhe eine unteren fünfstelligen Eurobetrages entstanden sein. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

