POL-PDTR: Holzdiebstahl

Birkenfeld (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, den 21.08.2022, 15.00 Uhr bis Montag, den 22.08.2022, 07.20 Uhr parkte der PKW der Geschädigten, ein Mini Clubmann, vor dem Anwesen in der Straße Auf Ellenborn Hausnummer 40 in 55765 Birkenfeld. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte den PKW mit einem spitzen Gegenstand, in dem dieser einen tiefen Kratzer auf der Motorhaube hinterließ. Sollte es Zeugen für diese Tat geben, so setzen diese sich bitte mit der hiesigen ...

