Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrraddiebstahl in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht vom Sonntag, 21.08.2022, 20:00 Uhr auf Montag, 22.08.2022, 06:00 Uhr wurden vor dem Anwesen der Dietzenstraße 1 in Idar-Oberstein zwei schwarze Fahrräder der Marke Cyco und California entwendet. Die Fahrräder wurden durch zwei Kabelschlösser an dem Fallrohr der Regenrinne abgeschlossen. An dem Fahrrad der Marke California war kein Sattel mehr montiert. Hinweise zu den Tätern liegen bislang keine vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell