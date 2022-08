POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Brand eines Baumstumpfes

Hermeskeil (ots) - Im Zeitraum vom 20.08.2022, 12:00 Uhr - 23.08.2022, 08:30 Uhr kam es in Gusenburg zu einem Diebstahl von ca. 3 Metern Brennholz. Dieses wurde durch die Eigentümer an dem angrenzenden Feldweg zum Flurstück 92 der Pfuhlwies 21 in Gusenburg gelagert. Sachdienliche Hinweise auf den bislang unbekannten Täter werden an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Hermeskeil Tel.: 06503/9151-0 E-Mail: pihermeskeil@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: ...

