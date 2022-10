POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 19.10.2022 gegen 08:00 Uhr bedrohte ein männlicher Täter auf dem Gelände eines Autohauses in der Weinstraße in Herxheim am Berg, mit einer Schraubzwinge mehrere Mitarbeiter. Über Notruf wurde eine Person gemeldet, die sich aggressiv verhalten und dem Geschäftsführer und den Mitarbeitern des Autohauses mit einer Schraubzwinge drohte, diese umzubringen. Weiterhin beleidigte er sie mit üblen ...

