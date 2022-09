Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Morbach OT Gonzerath (ots)

Im Zeitraum vom 14.September 2022, 17:00 Uhr, bis zum 16. September 2022, 08:50 Uhr, wurde in Gonzerath in der Straße "Oberdorf" ein auf dem Hof vor der Haustür abgestellter PKW vorsätzlich von bisher unbekanntem Täter zerkratzt. Der Sachschaden dürfte sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag belaufen. Zeugen die im besagten Tatzeitraum ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Morbach unter der 06533/93740 zu melden.

