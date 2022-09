Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Schweich

Schweich (ots)

Am Montag, 19.09.2022, zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz Im Ermesgraben in Schweich zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein grauer Mercedes E-Klasse beschädigt wurde. Der Mercedes stand geparkt auf dem o.g. Parkplatz. Als der Eigentümer nach den Einkäufen zurückkam, bemerkte er den Schaden an seinem Fahrzeug. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Der Sachschaden beträgt ca. 8.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-0, mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell