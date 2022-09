Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht am Campus Neubrücke

Hoppstädten-Weiersbach (ots)

Am Montag, 19.09.2022, gegen 13.00 Uhr, parkte eine junge Familie ihren grauen Pkw Mercedes Benz C200, auf dem Parkplatz vor dem Campus-Hotel "Vicinity" auf dem UCB.

Als die Familie gegen 14.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, mussten sie einen Unfallschaden am hinteren Stoßfänger feststellen. An dessen linker Seite war pulverförmiger, weißer Kunststoffabrieb in einer Höhe von 52-62 cm sichtbar.

Offenbar hatte zuvor ein links daneben geparktes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Mercedes gestreift und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Birkenfeld (Tel. 06782 9910) bittet Zeugen oder mögliche Hinweisgeber um Mithilfe.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell