POL-PDNW: (Ellerstadt) - Lenkrad und Armaturenbrett entwendet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 19.10.2022 22:00 Uhr bis 20.10.2022, 08:00 Uhr wurden aus einem in der Bruchstraße in Ellerstadt abgestellten BMW das Lenkrad, das Navigationsdisplay und das Armaturenbrett fachgerecht ausgebaut und entwendet. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Manipulation der Fahrertür in den Innenraum des BMW 640. Die Alarmanlage wurde dabei nicht ausgelöst. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

