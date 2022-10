Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bei Rotlicht (Richtigstellung)

Soest (ots)

Am 19.10.2022 berichteten wir über einen Unfall an der Kreuzung Niederbergheimer Straße/Lübecker Ring. Dabei ist uns ein Fehler unterlaufen. Personen und Fahrzeuge wurden bei der Beteiligung vertauscht. Wir bitten um Entschuldigung. Eine 75-jährige Frau aus Soest war mit ihrem VW-Golf auf der Niederbergheimer Straße stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte sie geradeaus weiter zu fahren. Die Lichtzeichenanlage zeigte für sie grün und die Soesterin fuhr in die Kreuzung ein. Von rechts näherte sich der Audi einer 21-jährigen Frau aus Soest. Diese fuhr trotz für sie rot zeigender Ampel in die Kreuzung ein und prallte ungebremst seitlich in den VW. Durch den Unfall wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 6000,- EUR geschätzt. (lü)

