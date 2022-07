Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Jugendlicher begeht Verkehrsunfallflucht mit einem Krankenfahrstuhl

Linz am Rhein (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in Linz am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 16-Jähriger ohne körperliche Defizite befuhr mit dem Krankenfahrstuhl seines Großvaters die Grabenstraße in Linz am Rhein. Bei einem Wendeversuch kollidierte er mit einem ordnungsgemäß parkenden Fahrzeug. Der Jugendliche entfernte sich zunächst von der Unfallstelle und kehrte im Anschluss mit einem anderen Fahrzeug zurück. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte der Fahrzeugtausch aufgeklärt werden. Der Jugendliche ging offenbar davon aus, dass er den Krankenfahrstuhl nicht berechtigt führen durfte und wechselte aus Angst vor Repressalien das Fahrzeug. Dieser geistige Mangel verleiht ihm nun den Beschuldigtenstatus in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

