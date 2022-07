POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Buchholz/Ww (ots) - Diebstahl eines Fahrrads In der Zeit vom 08.07.2022 bis 09.07.2022 ist durch bislang unbekannte Täter ein petrolfarbenes Mountainbike der Marke CUBE aus der Garage eines Einfamilienhauses in der Straße "Auf dem Heidchen" in Buchholz entwendet worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. ...

mehr