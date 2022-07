Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Straßenhaus

Buchholz/Ww (ots)

Diebstahl eines Fahrrads

In der Zeit vom 08.07.2022 bis 09.07.2022 ist durch bislang unbekannte Täter ein petrolfarbenes Mountainbike der Marke CUBE aus der Garage eines Einfamilienhauses in der Straße "Auf dem Heidchen" in Buchholz entwendet worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Zum wiederholten Male kam es in der Nacht von Donnerstag, 07.07.2022, 22:30Uhr bis Freitag, 08.07.2022, 00:30Uhr in Ehlscheid, Am Kurpark, zu einer Sachbeschädigung an einem dreirädrigen Fahrzeug der Marke Piaggio. Das Fahrzeug wurde durch bislang unbekannte Täter umgeworfen und beschädigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitag, 08.07.2022 gegen 15:40Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Steimeler Straße in Puderbach. Die 62-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Puderbach befuhr mit ihrem PKW die Steimeler Straße in Richtung Steimel. An der Einmündung Steimeler Straße/Schulstraße übersah die PKW-Fahrerin an dem dortigen Fußgängerüberweg den von rechts kommenden 19-jährigen Fußgänger aus der Gemeinde Oberdreis. Es kam zur Kollision, der Fußgänger wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Verkehrsunfall mit Flucht

In der Nacht von Donnerstag, 07.07.2022, auf Freitag, 08.07.2022 wurde ein in der Asbacher Straße in Buchholz ordnungsgemäß geparkter PKW Audi im Bereich des linken Fahrzeughecks beschädigt. Der/die Unfallverursacher/-in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Verkehrsunfall mit Flucht

Am Freitagabend, 08.07.2022 kam es im Zeitraum von 18:50Uhr bis 21:30Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Sportpark Asbach in der Anton-Limbach-Straße in Asbach. Der/die Unfallverursacher/-in beschädigte einen geparkten PKW Opel Mokka X im Bereich des linken Heckbereichs und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht von Samstag, 09.07.2022 auf Sonntag, 10.07.2022 kontrollierte eine Polizeistreife einen 73-Jährigen Fahrzeugführer in der Ortslage Windhagen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Dem Fahrer wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

