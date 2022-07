Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsrowdy auf dem Erpeler Ley-Plateau

Erpel (ots)

Am Donnerstagabend meldete eine Zeugin der Polizeiinspektion in Linz einen Verkehrsrowdy auf dem Erpeler Ley Plateau. Wie die Zeugin angab, konnte sie einen Verkehrsteilnehmer beobachten, der in äußerst gefährlicher Art und Weise Beschleunigungs- und sonstige Fahrübungen durchführte. Nach kurzer Zeit hörte die Zeugin lautes Reifenquietschen und beobachtete, dass das Fahrzeug gegen einen Begrenzungspfosten triftete. Hierbei wurde das vordere Kennzeichen abgerissen und der Frontbereich des Pkw beschädigt. Ein Beifahrer stieg aus, sammelte das Kennzeichen ein und das Fahrzeug entfernte sich vom Plateau in Richtung Erpel. Vor Ort fand die Polizei Fahrzeugteile eines Mercedes und stellte diese sicher. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell