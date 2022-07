Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 09.07.2022

Betzdorf (ots)

Wissen

Sachbeschädigung am 07.07.2022, 18.30 h, in Wissen, Frankenthal Durch bislang unbekannte Täter wurde das Holzgelände des Zwangsarbeiterdenkmals, welches als Absturzsicherung von Mauerresten dient, beschädigt und gleichzeitig die Gedenktafel mit grüner Farbe besprüht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.000.- EUR. Die Polizei Betzdorf sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.

Betzdorf

Fahrraddiebstahl am 08.07.2022, zwischen 08.25 h und 10.30 h, in Betzdorf, Bahnhofstraße Von bislang unbekannten Tätern wurde ein am Bahnhof Betzdorf abgestelltes und verschlossenes E-Bike entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2.500.-EUR. Auch hier sucht die Polizei Zeugen der Tat, bitte melden unter 02741/926-0.

Betzdorf

Verkehrsunfallflucht zwischen 02.07., 10.00 h, und 08.07.2022, 15.30 h, in Betzdorf, Fichtestraße Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Befahren eines Parkplatzes zum dortigen Anwesen den stabilen Pfosten eines Metallzaunes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Während des Tatzeitraumes befand sich auch eine Baustelle an der Örtlichkeit, so dass möglicherweise auch ein Baustellenfahrzeug als Verursacher in Betracht kommen könnte. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5.000.-EUR. Zeugen werden gesucht: Tel.: 02741/926-0.

Betzdorf

Sachbeschädigung am 08.07.2022, 22.46 h, in Betzdorf, Karlstraße Bislang unbekannte Täter, nach jetzigem Erkenntnisstand eine Personengruppe, schlugen die Fensterscheibe eines Hauses ein und liefen davon. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300.-EUR. Zeugen werden auch hier gesucht: Tel.: 02741/926-0.

Derschen

Verkehrsunfall mit Alkohol und ohne Fahrerlaubnis am 08.07.2022, 23.36 h, in Derschen Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer wollte vom Parkplatz des Sportplatzes wegfahren. Aufgrund seines starken Alkoholisierungsgrades fuhr er zunächst in einen Graben, dann stieß er bei weiteren Rangiermanövern gegen einen anderen geparkten Pkw. Der 21-jährige konnte außerdem keine Fahrerlaubnis nachweisen. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Schaden liegt insgesamt im 4-stelligen Bereich.

Wissen

Verstoß gegen das Waffengesetz am 09.07.2022, 00.26 h, in Wissen, Schützenplatz Durch einen aufmerksamen Schausteller wird der Polizei mitgeteilt, dass ein Festplatzbesucher ein Messer mit sich führt. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte die Person kontrolliert werden. Es handelte sich um einen 16-jährigen, bei dem dann neben dem genannten Messer auch ein am Hosenbund geführter Teleskopschlagstock gefunden wurde. Da dies, gerade bei öffentlichen Veranstaltungen, verboten ist, gibt es nun mehrere Anzeigen gegen den Jugendlichen.

Wissen

Gefährliche Körperverletzung am 09.07.2022, 01.45 h, in Wissen, Köttingsbachstraße Beim Verlassen des Schützenfestes in Wissen wurde ein 19-jähriger von einem unbekannten Täter im Vorbeigehen offenbar grundlos mit Pfefferspray attackiert. Der Täter flüchtete unmittelbar, der 19-jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Polizei bittet Zeugen der Tat, sich unter 02742/935-0 zu melden.

Wissen

Sachbeschädigung an Pkw am 09.07.2022, 03.50 h, in Wissen, Rathausstraße Von unbekannten Tätern wurden an zwei auf dem Parkplatz der Volksbank abgestellten Pkw die Außenspiegel vermutlich durch Treten beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200.-EUR. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter 02742/935-0 zu melden.

Betzdorf

Gefährliche Körperverletzung am 09.07.2022, 04.15 h, in Betzdorf, Ladestraße Ein polizeilich hinreichend bekannter 20-jähriger geriet offensichtlich mit einer kleinen Personengruppe, deren Mitglieder ebenfalls alle hinreichend bekannt sind, in Streit, wobei dann der 20-jährige Pfefferspray gegen eine 17-jährige einsetzte. Die Hintergründe sind noch nicht ganz geklärt. Die 17-jährige wurde leicht verletzt.

