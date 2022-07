Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten nach vermeintlichem Kraftfahrzeugrennen im Bereich Alteck

Neuwied (ots)

Am heutigen Abend gegen kurz vor 20.00h ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der L258 (Alteck). Hier geriet nach jetzigen Erkenntnissen ein PKW Audi in einer Rechtskurve nach links aus der Spur und prallte im Gegenverkehr gegen einen Volvo. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, Insassen aus beiden PKW wurden teils schwer verletzt und wurden in umliegende KH verbracht. Da nach mehreren Zeugenangaben zuvor ein unerlaubtes Kraftfahrzeugrennen zwischen dem Audi und einem weiteren PKW (vermutlich ebenfalls ein Audi in der Farbe weiß) stattgefunden haben soll, bittet die Polizei Neuwied um entsprechende Hinweise, sofern jemand etwas beobachtet hat.

