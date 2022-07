POL-PDNR: Körperverletzung zwischen Partnern

Linz am Rhein (ots) - Am Samstagmorgen zwischen 08:30 - 13:20 Uhr kollidierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz des Meusch-Center in der Asbacher Straße in Linz mit einem ordnungsgemäß parkenden Fahrzeug. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unbekannt von der Unfallstelle. Es liegen derzeit keine Ermittlungsansätze vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am ...

