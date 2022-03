Polizei Düren

POL-DN: Nach Steinwurf im Gewahrsam gelandet

Düren (ots)

Ein Mann aus Ingolstadt warf in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Steine auf einen Streifenwagen der Polizei - er verbrachte die Nacht im Gewahrsam.

Gegen 01:25 Uhr rief eine 30 Jahre alte Frau aus Düren die Polizei, nachdem sie zuvor von einem ihr unbekannten Mann auf der Kapellenstraße angesprochen worden war. Die 30-Jährige beabsichtigte ihren Pkw zu parken, als der unbekannte Mann sich plötzlich ihrem Auto genähert habe und an die Scheibe der Beifahrertür geklopft habe. Als die Zeugin ihr Fahrzeug verließ habe sie beobachten können, wie der ihr unbekannte Mann, der sich in Richtung Monschauer Straße entfernte, auffällig in die geparkten Fahrzeuge sah. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann in der Monschauer Straße antreffen. Nach einem Gespräch mit dem 22-Jährigen, der aus Ingolstadt kommt, setzten sich die Beamten für weitere Ermittlungen in ihren Streifenwagen. Während sie sich dort aufhielten, konnten sie beobachten, wie der 22-Jährige plötzlich drei faustdicke Steine in die Hand nahm und diese nacheinander in Richtung Streifenwagen warf. Hierdurch wurden der Außenspiegel sowie die Windschutzscheibe beschädigt. Der 22 Jahre alte Mann, der zunächst versuchte, sich durch Flucht zu entziehen, wurde anschließend auf die Polizeiwache gebracht. Dort verbrachte er die Nacht im Gewahrsam.

