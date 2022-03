POL-DN: Flucht endet an einem Baum

Aldenhoven (ots) - Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in zwei Grundschulen in Aldenhoven ein. Der 39-jährige Hausmeister einer Grundschule in der Schwanenstraße entdeckte die eingeschlagene Scheibe am Montagmorgen gegen 06:45 Uhr. Offensichtlich hatten Unbekannte durch das Loch in der Fensterscheibe, die zu einem Klassenzimmer gehört, gegriffen und hatten dann den Fenstergriff umgelegt. Anschließend ...

