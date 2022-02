Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drogenfahrt ohne Führerschein

Olpe (ots)

Gegen 22.25 Uhr haben am Freitagabend (26. Februar) Polizeibeamte einen 24-jährigen Pkw-Fahrer auf der Raiffeisenstraße in Friedrichsthal angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenschnelltest fiel positiv aus. Zudem führte der 24-Jährige Betäubungsmittel mit sich. Diese stellten die Beamten sicher. Der Pkw-Fahrer wurde zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizisten zudem fest, dass der 24-Jährigen keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die Beamten schrieben entsprechende Anzeigen und untersagten die Weiterfahrt sowie das Fahren von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen.

