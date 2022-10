POL-SO: Auto gestohlen

Warstein (ots) - Nach dem Brand einer Absetzmulde am 13. Oktober 2022 am Pestalozziweg konnten nun zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Eine Anwohnerin löschte den Brand mit einem Gartenschlauch und vermied so größeren Sachschaden. Durch Zeugenhinweise gelang es nun zwei minderjährige Tatverdächtige zu ermittelten. Diese haben die Tat auch schon gestanden. (lü) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest Telefon: ...

mehr