Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeipräsidium Mainz - Flomborn - 28-Jähriger bedroht Polizisten mit Schusswaffe und wird bei Schusswaffengebrauch verletzt

Mainz (ots)

Zu einem Polizeieinsatz mit Schusswaffengebrauch kam es am Samstagnachmittag im rheinhessischen Flomborn (Kreis-Alzey-Worms) in der dortigen Grabenstraße. Gegen 17:24 Uhr meldete ein Zeuge über den Polizeinotruf, dass ein 28-Jähriger erheblich in einer Wohnung randalieren würde.

Polizeibeamte treffen den 28-Jährigen nur kurze Zeit später an der Anschrift an. Dieser bedrohte die eingesetzten Polizeibeamten sofort mit einer Schusswaffe. Im weiteren Verlauf mussten die Polizisten von der Dienstwaffe Gebrauch machen. Der 28-Jährige wurde hierdurch am Bein verletzt und befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung. Die Kriminaldirektion Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen.

