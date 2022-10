Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Scheibe eingeworfen

Soest (ots)

Am Donnerstag, um 01:53 Uhr, wurde die Polizei in die Brüderstraße / Ecke Hansastraße gerufen. Hier hatten unbekannte Täter einen Stein in die Fensterscheibe eines Ladenlokals geworfen. Entwendet wurde offenbar nichts. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell