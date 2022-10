Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Randalierer

Soest (ots)

Am Dienstag, um 19:35 Uhr, wurde die Polizei zum Busbahnhof gerufen. Hier randalierte ein 22-jähriger, zurzeit in Soest lebender Mann. Der Busfahrer hatte festgestellt, dass der Mann keine Fahrkarte hatte und wollte ihn aus dem Fahrzeug verweisen. Der 22-Jährige reagierte lautstark und versuchte den Busfahrer zu treten und zu bespucken. Dieser zog sich daraufhin in seine Busfahrerkabine zurück. Die eintreffenden Polizisten brachten den äußerst aggressiv auftretenden Mann aus dem Fahrzeug heraus. Er widersetzte sich sämtlichen Anweisungen und versuchte die Beamten zu schlagen, zu treten und spuckte nach ihnen. Ihm wurden daraufhin Handschellen angelegt. Die Polizisten transportierten den offensichtlich angetrunkenen Mann zur Wache. Nach der Überprüfung der Gewahrsamsfähigkeit kam er zur Verhinderung weiterer Straftaten in eine Zelle. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell