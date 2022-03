Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Blauen Dacia gestreift und weitergefahren (23.03.2022)

Radolfzell (ots)

Ein blauer Dacia ist am Mittwochmorgen zwischen 5 Uhr und 8 Uhr in der Allweilerstraße von einem noch unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Der Dacia stand auf dem Parkplatz einer Firma, als der Unbekannte das Auto streifte und weiterfuhr, ohne sich um den Schaden, den die Polizei auf rund 2.000 Euro schätzte, zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Singen, 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell