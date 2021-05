Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, Lkr. Konstanz) Regenrohre und Fassadenverkleidung an der Wiesengrundhalle beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (12. - 14.05.2021)

Volkertshausen, Lkr. Konstanz (ots)

Vermutlich im Zeitraum von vergangenem Mittwochabend, 12.05., bis Freitagmorgen, 14.05., haben unbekannte Täter über den Feiertag Christi Himmelfahrt mutwillig vier Regenfallrohre und eine Fassadenverkleidung an der Wiesengrundhalle an der Straße Bärenloh in Volkertshausen beschädigt und so rund 3000 Euro Sachschaden angerichtet. Die Polizei Steißlingen (07738 97014) ermittelt nun wegen den begangenen Sachbeschädigungen an der Wiesengrundhalle und bittet um sachdienliche Hinweise.

