Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Unfall fordert rund 25.000 Euro Schaden (17.05.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Rund 25.000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Montagvormittag, gegen 10.50 Uhr, bei einem Abbiegevorgang an der Einmündung der Gottlieb-Daimler-Straße zur Georg-Fischer-Straße ereignet hat. Ein 55-jähriger Fahrer eines VW Tiguan war stadtauswärts auf der Georg-Fischer-Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf die Gottlieb-Daimler-Straße abbiegen. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen entgegenkommenden Audi A4, dessen 54-jähriger Fahrer auf der Georg-Fischer-Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Bei einer heftigen Kollision der beiden Autos wurden keine Personen verletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich nach der Unfallaufnahme um die erheblich beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Wagen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell