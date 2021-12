Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen (2) der Polizeiinspektion Goslar vom 16.12.2021

Goslar (ots)

Goslar

-Mehrere Einbrüche in Gartenlauben

In der Kleingartenkolonie am Petersberg kam es im Zeitraum vom 24.11.21 - 15.12.21 zu drei Einbrüchen in dortige Gartenlauben. Bei zwei der Taten waren die Eigentümer noch am 10.12.21 auf ihren Grundstücken waren, so dass ein kürzerer Tatzeitraum wahrscheinlich ist.

Die bislang unbekannten Täter drangen jeweils gewaltsam in die Lauben ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie fanden hierbei nichts Verwertbares, so dass es jeweils bei Sachschäden im zwei bis dreistelligen Bereich blieb.

In der Kleingartenkolonie an der Königsberger Str. im Stadtteil Jürgenohl verschafften sich bislang ebenfalls unbekannte Täter im Zeitraum von Fr., 10.12.2021, 10:00 Uhr - Di., 14.12.2021, 13:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Gartenlaube. Hier entwendeten sie ein Elektronikgerät sowie Werkzeuge. Der Schaden liegt auch hier im dreistelligen Bereich.

Die Polizei Goslar bittet in allen Fällen um sachdienliche Hinweise unter der 05321 /3390.

Goslar

-Zwei Unfallfluchten

Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde am Mo., 13.12.2021 zwischen 15:47 und 16:08 Uhr, ein auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bornhardtstr. abgestellter PKW, VW Skoda mit HH-Kennzeichen, beim Ein- oder Ausparken touchiert.

Der/die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 EUR belaufen dürfte.

In der Nacht vom 14./15.12.21 wurde in der Virchowstr. ein auf einem Parkplatz, Höhe Hausnr. 29, abgestellter PKW, Renault Clio mit GS-Kennzeichen, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren und im Bereich des hinteren rechten Kotflügels beschädigt. Der Schaden liegt hier bei rund 2.000 EUR.

Mögliche Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter der 05321 / 3390 in Verbindung zu setzen.

-Lüdke, KHK-

