Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verdächtiges Pulver in Brief.

Letmathe (ots)

Am heutigen Morgen, 09.08.2021, gegen 10:40 Uhr, öffnete eine Angestellte die Post einer Rechtsanwaltskanzlei in der Overwegstraße. In einem Brief befand sich ein undefinierbares weißes Pulver. Die Angestellten informierten umgehend die Feuerwehr und die Polizei. Die Hausbewohner und die Angestellten verließen das Haus. Die Polizei sperrte die Straße ab, die Feuerwehr benachrichtigte die ABC Teams aus Dortmund und Essen. Die Beprobung durch die Feuerwehr vor Ort ergab keinen Hinweis auf eine Gefährlichkeit des Stoffes. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zum Urheber des Briefes aufgenommen.

