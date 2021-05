POL-HX: E-Bike-Training für Senioren / Weitere Termine geplant

Kreispolizeibehörde Höxter

E-Bike-Training für Senioren

Weitere Termine geplant

Kreis Höxter

Die Verkaufszahlen für E-Bikes schnellen in die Höhe, allerdings steigen auch die Unfallzahlen mit Pedelec-Beteiligung im Kreis Höxter spürbar an. Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, bieten die Verkehrssicherheitsberater der Polizei im Kreis Höxter E-Bike-Kurse speziell für Senioren an. Hintergrund ist es, mit ungeübten Radfahrern das ungewohnte Fahrverhalten der meist schweren Pedelecs und insbesondere die starke Beschleunigung zu üben.

Ein solches Angebot stieß auf dem Hof der Grundschule in Borgentreich auf reges Interesse. Die 16 Teilnehmerplätze waren nach einem ersten Aufruf der Polizei im Handumdrehen vergeben und die weitere Nachfrage aus der Zielgruppe der mobilen Senioren ist enorm.

Im Vorfeld war die Veranstaltung beim zuständigen Ordnungsamt Borgentreich angemeldet und genehmigt worden und konnte unter Einhaltung der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln durchgeführt werden.

Eingeteilt in zwei Gruppen boten die Verkehrssicherheitsberater Michael Wiemeyer und Thomas Kruse vielseitige praktische Übungen an: Richtiges Bremsen und Beschleunigen, Ausweichen, Wechseln in sinnvolle Fahrstufen, Kurvenfahrten, Richtungswechsel, Auf- und Absteigen, einhändiges Fahren, Umfeldbeobachtung sowie das Reagieren in Gefahrensituationen und vieles mehr.

In den Pausen gab es auch nachdenkliche Töne der Teilnehmer, die von gefährlichen Situationen mit Autos, Stürzen und Unfällen mit ihren E-Bikes berichteten, zum Teil mit Frakturen, ausgeschlagenen Zähnen und Schürfwunden. Dennoch sehen sie immer noch ihr E-Bike als alternativloses Fortbewegungsmittel, auf das man nicht verzichten möchte.

Im Selbsttest wurden die mitgeführten Teilnehmerräder auf die Verkehrssicherheit kritisch überprüft und fachmännisch bewertet.

Wie wichtig es ist, einen Fahrradhelm zu tragen, gehörte ebenfalls zu den Themen. Die richtige Trageweise des Radhelmes ist ebenso von Bedeutung wie eine gute Erkennbarkeit im Dunkeln. Daher wurden auch innovative Helme mit LED-Licht sowie eingebauten Blinker und Bremslicht vorgestellt.

Als Höhepunkt befuhr die begeisterte Gruppe den aufgebauten Fahrradparcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Bei schwierigen Elementen boten die tatkräftigen Verkehrssicherheitsberater ihre Hilfe an, um den Parcours unfallfrei zu meistern.

Weitere kreisweite Veranstaltungen sind in Planung: Am Samstag, 22. Mai, ist ein vormittags Training in Höxter vorgesehen, am Samstag, 7. August, ein weiteres Training in Brakel. Bei entsprechender Nachfrage sind Zusatztermine möglich. Wer Interesse an der Teilnahme an einem E-Bike-Kurs hat, kann sich direkt bei der Direktion "Verkehr" der Kreispolizeibehörde Höxter unter Telefon 05271/962-1410 melden. /nig

