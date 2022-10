Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Schuss auf Fensterscheibe

Soest (ots)

Durch einen Zeugen wurde die Polizei am Mittwoch auf eine Sachbeschädigung aufmerksam gemacht. Im Fenster eines Hauses an der Emdenstraße war ein Schild in den Farben der Ukraine und mit dem Spruch: "STOP PUTIN WAR" angebracht. Unbekannte Täter haben mit einer Schusswaffe (wahrscheinlich Luftdruck) auf das Fenster geschossen. Dabei entstand ein etwa zwei Zentimeter großes Loch in der äußeren Scheibe der Verglasung. Die Tat wurde vom Besitzer des Hauses bereits Anfang September bemerkt. Er hatte jedoch bislang keine Anzeige erstattet. Zeugen die eventuell Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

