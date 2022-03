Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dreiste Kabeldiebe festgestellt - Bundespolizei ermittelt wegen Diebstahls

Hamm (ots)

Am Montagmittag (21. März) hat das Bundespolizeirevier in Hamm durch die DB AG Kenntnis darüber erhalten, dass am ehemaligen Güterbahnhof 70 Meter Starkstromkabel entwendet wurden.

Nach der Sachverhaltsaufnahme meldete sich ein Zeuge bei der Bundespolizei, dass sich zwei Männer im Bereich des Güterbahnhofs aufhalten. Daraufhin kehrten die Einsatzkräfte zurück und konnten die beiden 41- und 51-jährigen Männer in Tatortnähe stellen. Motiviert durch den Taterfolg zuvor, wollten die Männer augenscheinlich weitere Diebstähle begehen.

Bei der Durchsuchung der beiden Männer wurde ein Beleg über den Verkauf von Kabelschrott aufgefunden. Ob auch diese Kabel aus strafbaren Handlungen stammen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Durch eine Zeugin wurde dazu noch bekannt, dass die Männer bereits in der Vorwoche auf dem Gelände Diebstähle verübt hatten. Dieser Vorfall wurde durch die Zeugin per Video festgehalten und der Bundespolizei zur Verfügung gestellt.

Die beiden polizeilich bereits wegen Diebstahls bekannten Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls. Weiterhin bestehen gegen beide Männer Fahndungsausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung aufgrund von Urkunden- und Diebstahlsdelikten. Die Schadenshöhe muss noch festgestellt werden und bleibt Gegenstand der Ermittlung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell