Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Komplettentwendung eines E-Scooters, sowie zweier Akkus

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 21.10.2022 um 18:15 Uhr wird hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass im Bereich eines Fahrradweges an der Kreisstraße 1/ Adamsweg in 67435 NW-Lachen-Speyerdorf zwei E-Scooter einer Verleihfirma stehen würden, an welchen der Akku jeweils entwendet wurde. Vor Ort konnten die zwei E-Scooter festgestellt werden. Des Weiteren konnte ermittelt werden, dass ein weiterer E-Scooter komplett entwendet wurde. Von diesem konnte lediglich das Trittblech und das dazugehörige Kennzeichen aufgefunden werden. Es entstand eine Schadenshöhe von circa 800 Euro.

Zeugen, welche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können oder verdächtige Wahrnehmung in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

