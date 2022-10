POL-PDNW: Bettelbetrügerinnen

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 22.10.2022 gegen 12:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Adolf-Kolping-Straße zu einem Bettelbetrug. Laut Zeugenangaben verschenkten dort zwei Frauen Rosen im Auftrag der "Tafel" und wollten hierfür eine Spende. Ermittlungen ergaben jedoch, dass es sich hierbei um Betrügerinnen handelt, da sie nicht von der "Tafel" beauftragt wurden. Eine sofortige Fahndung nach den beiden Damen verlief erfolglos.

Zeugen bzw. weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

