Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geld unterschlagen - Fahndung mit Fotos

Plettenberg (ots)

Die Polizei fahndet mit Hilfe von Fotos nach zwei Tatverdächtigen, die im Verdacht stehen, Geld unterschlagen zu haben. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen fanden am 14. Juli in einem Regal eines Discounters in Plettenberg eine Geldbörse und ein Mobiltelefon. Die unbekannte Tatverdächtige entnahm einen dreistelligen Eurobetrag aus der Geldbörse und legte diese zurück in das Regal. Der männliche Tatverdächte versuchte über einen längeren Zeitraum, das Mobiltelefon zu entsperren und legte es dann ebenfalls zurück ins Regal. Nachdem alle Versuche, das Paar zu identifizieren, gescheitert sind, hat das Amtsgericht eine Fahndung mit Fotos angeordnet. Fotos und Beschreibungen sind zu finden auf dem Fahndungsportal der NRW-Polizei unter https://polizei.nrw/fahndung/90882

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen? (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell