POL-K: 220331-1-K Fahndung nach vermisstem Gilbert Thilo J.

Köln (ots) - Bei einem Sturz mit ihrem Pedelec hat sich eine 78 Jahre alte Frau am Dienstagmorgen (29.März) auf dem Mühlenweg in Köln-Urbach die Hand gebrochen. Nach aktuellen Erkenntnissen war die Seniorin gegen 10.50 Uhr in einer für den Radverkehr freigegebenen Baustelle an einer Fräskante hängen geblieben. (al/de) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeipräsidium Köln Pressestelle Walter-Pauli-Ring ...

mehr