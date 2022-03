Polizei Köln

POL-K: 220330-5-K Zeugensuche nach mutmaßlicher Brandstiftung an BMW X5

Köln (ots)

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung an einem BMW X5 in der Nacht zu Mittwoch (30. März) auf einem Parkplatz an der Barbarastraße im Stadtteil Rodenkirchen sucht die Polizei dringend Zeugen. Neben dem brennenden BMW wurden ein Audi e-tron sowie ein VW Bulli durch die Hitze stark beschädigt. Zeugen die Hinweise zur Brandentstehung gegen 1 Uhr geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cs/de)

