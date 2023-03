Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zahlreiche Verstöße bei Kontrollen festgestellt

Schifferstadt (ots)

Unterstützt von Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei Enkenbach-Alsenborn führten Beamte und Beamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt am Mittwoch und Donnerstag mehrere Verkehrskontrollen durch Ein Schwerpunkt der Kontrollen lag im Bereich Geschwindigkeitsüberwachung. Hierbei konnten insgesamt 18 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt und geahndet werden. Mit 94 km/h bei erlaubten 70 km/h wurde der höchste Wert wurde auf der L454 in Höhe der Bauschuttdeponie in Schifferstadt registriert. Diesen Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg. Darüber hinaus konnten bei den Kontrollen noch 25 Gurtverstöße sowie acht Handyverstöße festgestellt und geahndet werden.

