Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Ladengeschäft

Frankenthal (ots)

Am Mittwoch, den 01.03.2023, im Zeitraum von 03:55 Uhr - 04:30 Uhr, brach bislang unbekannte Täterschaft in ein Ladengeschäft in der Speyerer Straße ein, in dem der Glaseinsatz der Eingangstür eingeschlagen wurde. Hierbei wurde nach bisherigem Kenntnisstand Bargeld sowie Alkoholika entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niederen fünfstelligen Betrag. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

