POL-PDLU: Auf "Fake-Shop" reingefallen

Speyer (ots) - Am 28.02.2023 gegen 19:07 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Iggelheimer Straße zu einem Parkunfall. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 29-Jähirge Unfallverursacher lediglich einen Führerschein, ausgestellt von einem Nicht-EU-Mitgliedsstaat hatte, obwohl er bereits über ein halbes Jahr in Deutschland wohnhaft ist. Gegen den Mann wurde folglich ein Ermittlungsverfahren wegen ...

