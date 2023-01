Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte setzen Garten in Brand

Vettweiß (ots)

Im Rosenweg in Vettweiß haben Unbekannte in der Silvesternacht (01.01.2023) einen Garten in Brand gesetzt. Gegen 01:30 Uhr bemerkten Zeugen das Feuer.

Vermutlich durch Feuerwerkskörper brach das Feuer in der Nacht aus. Laut Aussagen mehrerer Zeugen sei zunächst ein lauter Knall und anschließend das Knistern einer Feuerwerksfontäne hörbar gewesen. Kurz darauf konnten durch die Zeugen in dem Garten bereits meterhohe Flammen festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Unter anderem entstand ein Sachschaden an Gartenmöbeln, Bepflanzung sowie der Umzäunung des Gartens. Die Schadenshöhe liegt bei rund 20.000 Euro.

Mehrere aufmerksame Anwohner sagten in Zusammenhang mit dem Brand aus, dass bereits ab dem Morgen des 31.12.2022 mehrere Jugendliche durch die Wohnsiedlung gelaufen seien. Diese wurden auch am Brandort von mehreren Personen gesehen. Es handelt sich um eine Gruppe von sechs Jugendlichen, darunter zwei weilbliche und vier männliche Personen.

Die Polizei bitte die Gruppe, sich zu melden. Hinweise werden unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei entgegengenomme

