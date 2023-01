Polizei Düren

POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Düren

Düren (ots)

In Düren sind Unbekannte am Montag (02.01.2023) in ein Haus in der Mariaweilerstraße eingebrochen. Der Tatzeitpunkt liegt zwischen 13:45 Uhr und 19:30 Uhr.

Der oder die Täter verschafften sich durch die Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen. Ob und wie viel Beute sie dabei machten, ist bislang unklar. Die Ermittlungen laufen.

Zeugen, die im oben beschriebenen Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell