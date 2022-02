Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trunkenheit im Verkehr

Merkers (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung der PI Bad Salzungen fiel am Freitag, den 04.02.2022, gegen 18:00 Uhr ein Pkw Audi in der Ortslage Merkers auf. Bei der Kontrolle des 33- jährigen Fahrzeugführers stellten die Beamten starken Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Auch war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Während der Kontrolle wurde zusätzlich bekannt, dass dieser sich mit dem Corona Virus infiziert hatte und sich eigentlich in der bereits angeordneten Quarantäne hätte befinden müssen. Gegen den Fahrzeugführer wurden nun mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

