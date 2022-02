Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: "Spiegelklatscher" mit Unfallflucht

Immelborn (ots)

Am Samstagabend gegen 18:15 Uhr kam es in der Bahnunterführung in Immelborn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Dabei kollidierte ein 56-jähriger Sprinter-Fahrer mit seinem Außenspeigel mit einem bisher unbekannten Fahrzeug. Während der eine Fahrzeugführer seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachkam, machte sich der andere "aus dem Staub". Hinweise zum Unfallhergang und dem unbekannten Unfallbeteiligten nimmt die Polizei Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695-5510 entgegen.

